FC Botosani - Poli Iasi, LIVE TEXT de la 15:30 | Echipa lui Marius Croitoru, favorita in derby-ul Moldovei! Echipele probabile

Din articol Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Botosani si Poli Iasi se infrunta in etapa a doua a Ligii 1.

Cele doua reprezentante ale Moldovei vin dupa victoriile obtinute in runda inaugurala. Echipa lui Marius Croitoru a invins-o in deplasare pe FC Arges, scor 3-2, iar Poli Iasi a castigat cu 1-0 pe teren propriu duelul cu Chindia Targoviste.

Mai mult, Botosaniul si-a dublat rezultatul pozitiv in Europa League, unde a trecut de Ordobasy cu 2-1, calificandu-se in turul 2 preliminar.

Gazdele sunt favorite in aceasta dupa-amiaza, tinand cont si de precendentele intalniri directe. FC Botosani a castigat ultimele 4 meciuri, in timp ce Poli Iasi nu a mai obtinut o victorie in fata rivalilor din Moldova din decembrie 2018.

Meciul dintre FC Botosani si Poli Iasi este programat de la ora 15:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipe probabile

FC Botosani: Pap – Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu – Rodriguez, Campanu, Florescu – Keyta, Dugandzic, Askovski

Poli Iasi: Rusu – Gradinaru, Mihalache, Klimavicius, Serban - Platini, De Iriondo, Passaglia, Horsia - Omoh, Cristea