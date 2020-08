Botosaniul a trecut mai departe in Europa League dupa 2-1 in deplasarea cu Ordabasy.

Moldovenii s-au calificat cu emotii. Kazahii au ratat mai multe sanse importante. Ultima a venit in prelungirile partidei. In minutul 90+4, Zangilisbai a ratat din cativa metri, desi era singur, cu toata poarta goala in fata!



Botosaniul a supravietuit sperieturii si revine calificata in tara.