Moldovenii au fost, de multe ori, salvați de Eduard Pap, portar cu peste 120 de meciuri strânse în trioul echipei patronate de Valeriu Iftime. Acesta putea pleca în această vară, deoarece contractului era valabil până la finalul sezonului precedent, însă, cu șase luni înaintea finalului sezonului, acesta a fost prelungit.

Astfel, Eduard Pap va rămâne fotbalistul lui FC Botoșani pentru însă un sezon. Portarul nu este încă decis daca vrea să rămână la echipa moldavă, dar spune că vrea să ajungă să joace la o echipă puternică.

”Aveam prelungirea semnată din februarie, contractul meu urma să expire în această vară, dar am semnat cu șase luni înainte, prelungirea pe încă un an. Sunt în ultimul an de contract. Nu pot să mă gândesc acum la ce av fi peste un an sau peste doi, mă concentrez pe ceea ce se întâmplă acum, e un campionat foarte greu, din fericire pentru noi am început foarte bine.

Nu pot să spun momentan ce va urma, dar e clar că îmi doresc câdnva să ajung la echipă are. Botoșaiul e echipa care m-a ajutat să cresc și mă simt foarte bine aici”, a spus Eduard Pap

Mihai Teja, început bun pe banca lui FC Botoșani

Moldovenii s-au despărțit de Marius Croitoru antrenor ce a plecat la FCU Craiova, și l-au adus pe Mihai Teja, fost la FCSB, Gaz Meta Mediaș sau FC Voluntari. Cu Teja pe bancă, echipa a câștigat primele două meciuri din campionat cu Chindia Târgoviște și FC Voluntari.

Unul dintre eleementele cheie în cele două partide a fost Eduard Pap, portarul care a fost chiar numit MVP-ul patridei cu FC Voluntari. Devenit cel mai vechi jucător din lot, Pap este încântat de cum funționează lucrurile la Botoșani.

Eduard Pap este un fotbalist crescut de Poli Timișoara, echipă pentru care a jucat în 25 de partide. Ulterior, a trecut pe la Luceafărul Oradea, strângând 16 meciuri, și ASA Târgu Mureș, pentru care a evoluat de 17 ori, înaite să ajungă la FC Botoșani.

Pentru moldoveni, acesta bifeaza cel de-al șaselea sezon consecutiv, care ar putea fi ultimul, deoarece acesta intră în ultimul an de contract. 121 de meciuri, dintre care 38 fără gol primit, a strâns acesta pentru ecipa din orașul nordic.