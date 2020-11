FC Botosani are probleme mari de lot inaintea meciului cu Craiova! Croitoru a avut doar 11 fotbalisti la antrenament: "Am jucatori de-o miuta!"

FC Botosani se va duela cu Universitatea Craiova, sambata de la ora 19:30.

Echipa lui Marius Croitoru nu are deloc o situatie buna in campionat, fiind pe locul 11 in clasament cu 11 puncte acumulate. Echipa are doar o singura victorie in ultimele 8 partide de Liga 1 si are grave probleme de lot inaintea meciului cu Craiova.

Antrenorul Botosaniului a declarat faptul ca la ultimul antrenament a avut la dispozitie doar 11 jucatori, suficienti pentru a face o "miuta".

"Am pierdut anumiti jucatori importanti, dupa care o luna de zile a intervenit aceasta problema cu virusul, care m-a privat de 11 jucatori care au fost sau mai sunt in izolare, fiind pozitivi, si nu putem inca beneficia de aportul lor. Cand am avut tot lotul la dispozitie, nu am avut atitudinea care trebuia. In ultimele cinci etape am fost nevoit sa improvizez avand in vedere ca nu am putut sa aliniez acelasi 11.

Nici in momentul de fata noi nu ne schimbam, nu ne echipam la stadion. Avem sase luni de cand nu am facut o refacere, o sedinta, o vizionare, o analiza la adversar, o analiza la meciul meu. Am riscat totul, am sacrificat unele lucruri, mi-am asumat acest lucru pentru a evita sa stam toti la un loc, insa iata ca toate eforturile noastre au fost puse in zadar, pentru ca acest virus ne-a terminat.

Am 11 jucatori la antrenamente, dintre care patru sunt juniori. Am de-o miuta cum se spune: cinci la cinci. Veniti la un antrenament de-al meu sa vedeti ca suntem mai multi oameni in staff decat jucatori pe care sa-i antrenam. Si jucatorii care sunt negativi sunt afectati pentru ca traiesc si ei cu teama ca se pot imbolnavi, se gandesc ca pot duce boala acasa la familiile lor.

Cu toate acestea, suntem obligati sa mergem mai departe. Suta la suta acest sezon va fi decis de coronavirus. Cel mai important pentru mine este sa trecem cu bine la meciul cu Craiova. Apoi urmeaza o saptamana de pauza in Liga 1, dar cu meci in Cupa Romaniei", a declarat Marius Croitoru pentru Monitorul de Botosani.