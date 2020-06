"Gandesc mai greu acum, dar important e ca am castigat!" Prima reactie a lui Ciprian Deac dupa ce a ajuns la 50 de goluri in Liga 1

Ciprian Deac a inscris cele doua goluri datorita carora CFR Cluj a castigat in deplasarea de la Botosani.

Prin aceste reusite, fotbalistul in varsta de 34 de ani a ajuns la 50 de goluri in Liga 1. La finalul partidei, el a vorbit despre acest succes personal, dar si despre victoria echipei.

"Sincer, nici nu stiam la cate goluri am ajuns, e important ca am castigat si e important ca am adus cele 3 puncte, pentru ca dupa primul meci toata lumea ne-a criticat, si asta pe buna dreptate. Am facut un joc prost. Nici azi nu am facut un joc excelent, dar sincer azi am venit montati sa castigam cele 3 puncte si sa revenim acolo sus, unde am fost si inaintea meciului, doar cu un avans putin mai mare.

Botosani a aratat destul de bine si eram surprins cat de bine aratau in teren si ce forta aveau jucatorii. Eu cred ca s-au miscat destul de bine si nu au aratat ca o echipa care nu a avut niciun meci oficial", a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.

In ceea ce priveste partida cu Craiova din etapa viitoare, fotbalistul considera ca meciul va fi greu pentru ca stie modul in care Bergodi isi pregateste echipa.

"Pentru noi urmeaza un meci important, in care intalnim contracandidata noastra. Nu stiu ce sa zic de meci, gandesc mai greu acum ca sunt obosit. Trebuie sa ne refacem dupa meciul asta. Il cunosc pe Bergodi, stiu cum pregateste echipa si va fi un meci dificil."