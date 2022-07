FC Argeş a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a SuperLigii de fotbal. Ambele goluri ale argeşenilor au fost înscrise de atacantul malgaş Dorian Bertrand (2, 54), adus în această vară de piteşteni. FC Argeş a mai avut o şansă mare de gol prin David Meza Colli (75), al cărui şut de la 35 de metri a fost respins în bară de portarul Florin Iacob.

"Mă bucur foarte mult, încă n-ați văzut tot! Andrei Prepeliță mai are jucători care nu sunt la capacitate maximă din punct de veder fizic: atacanți, mijlocași, banca arată înt-un mare fel în comparație cu anul trecut. Andrei e mult mai liniștit. Ne obligă să intrăm în play-off. Dacă anul trecut am reușit cu un lot foarte bun, nu de valoarea celui de acum, automat ne gândim și la play-off, sunt multe echipe care au investit, dar și noi cu multa muncă seriozitate...

Daca vom rămâne umili, modești, cum i-am văzut în această lună pe băieți... Mă bucur că văd echipa într-o formă bună, n-am văzut cramee musculare, n-am văzut să tragem de timp în meciul cu UTA", a declarat Jean Vlădoiu, la Ora Exactă în Sport, emisiune moderată de Mihai Mironică.

Meciul din Trivale a consemnat şi debutul oficial al antrenorului Ilie Poenaru la UTA.

FC Argeş - FC UTA Arad 2-0 (1-0), Stadion ''Nicolae Dobrin'' - Piteşti

A marcat: Dorian Bertrand (2, 54).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF

Andrei Prepeliță: „Nu am dat șanse adversarului!”

Antrenorul lui FC Argeș a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută în fața echipei lui Ilie Poenaru, analizând meciul făcut de jucătorii săi. Andrei Prepeliță nu a vrut însă să se entuziasmeze de rezultatul obținut, punctând că mai este mult de muncă.

„Am prestat un joc solid, nu am dat șanse adversarului, poate în prima repriză au avut o șansă, în rest nu-mi aduc aminte. Am avut foarte multe ocazii în prima repriză, le-am irosit. Mă temeam puțin, început de campionat, mulți jucători noi, am încercat să îi integrăm.

Au fost câteva săptămâni bune, poate rezultatele din amicale nu ne dădeau speranțe, dar aveam încredere în ceea ce am lucrat. Bertrand a marcat, are calități tehnice și fizice foarte bune, dar și ceilalți care au venit recent au făcut un meci bune, i-am urmărit de 3-4 luni, am vorbit cu agentul lor. Nu vreau să mă entuziasmez, e prima etapă, avem mult de muncă, drumul este lung”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.