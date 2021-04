Ruben Albes va antrena in Spania! Fostul tehnician al lui Hermannstadt a semnat cu fosta echipa a lui Quique Setien

Ruben Albes va antrena in liga secunda a Spaniei.

Fostul tehnician al lui FC Hermannstadt a semnat cu echipa din liga secunda a Spaniei, CD Lugo. Spaniolul a fost demis in 15 ianurie 2021 de catre clubul din Sibiu, dupa o serie de rezultate slabe. Echipa ardeleana a avut trei infrangeri consecutive cu Poli Iasi, Viitorul si Dinamo, inainte de a-l demite pe Ruben Albes.

Antrenorul spaniol a preluat Hermannstadt in iunie 2020, conducand banca tehnica in 25 de partide oficiale. Tehnicianul in varsta de 35 de ani a inregistrat insa doar opt victorii, opt remize si noua infrangeri. Inlocuitorul lui Albes a fost Liviu Ciobotariu, care a rezistat doar 12 partide ca antrenor al lui Hermannstadt, fiind si el inlocuit mai apoi de Eugen Beza.

CD Lugo este pe loc retrogradabil in liga secunda a Spaniei, clasandu-se pe pozitia 20. Ruben Albes ii va lua locul antrenorului spaniol Juanfran care nu a reusit sa castige un meci din 1 februarie 2021.

Fostul antrenor al Barcelonei, Quique Setien si-a petrecut mai bine de 5 ani pe banca tehnica a lui CD Lugo.