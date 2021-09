Fără VAR în Liga 1 și în acest sezon! Când se va putea implementa sistemul de arbitraj video în România 

Sistemul de arbitrare video a ajuns în România cu o întârziere de două luni, din cauza pandemiei. „Centralii” au început deja pregătirea necesară pentru a putea conduce meciurile.

Cum tot procesor de implementare VAR durează 10 luni, după cum a anunțat Alexandru Deoconu, acesta ar urma să fie finalizat la finalul playoff-ului. În concluzie, în sezonul 2021-2022, Liga 1 nu va beneficia de arbitraj video, acesta urmând să îi ajute pe „centrali” în sezonul 2022-2023.

Deaconu: „Avem nevoie de 10 luni”

„Suntem în faza de pregătire offline a acestui proiect. Pregătirea teoretică am făcut-o în iulie. Săptămâna trecută am primit tot echipamentul necesar, datorită deținătorului de drepturi TV. Echipamentele au fost instalate, iar de luni am dat drumul la pregătirea practică. Noi așteptăm cel mai mult acest sistem. Asta îi va ajuta pe arbitri când vor apărea greșelile.

Procesul de implementare VAR a fost declanșat în octombrie 2019. A venit pandemia și nu s-a mai întâmplat nimic. Am reluat proiectul la începutul acestui an. Am reușit să aducem acest sistem în România.

Nu pot să spun când vom avea VAR în Liga 1. Așa cum am spus de multe ori, noi avem nevoie de 10 luni pentru pregătirea arbitrilor. Această pregătire e în serie, nu poate fi în paralel. Adică trebuie să încheiem primul pas pentru a trece la al doilea. FIFA monitorizează foarte atent acest proces, iar pentru a trece la următorul pas avem nevoie de o validare FIFA.

Programul de pregătire necesită foarte mult timp. Avem 50 de arbitri, iar potrivit FIFA, fiecare trebuie să stea cel puțin o oră pentru a se familiariza cu proiectul. Nu putem să o luăm pe scurtătură.

Nu pot spune când va fi implementat. Acum facem pregătire offline, după aceea se va ieși pe teren, unde se vor simula faza de joc și avem nevoie de jucători. Repet, avem nevoie de aproximativ 10 luni pentru a pregăti temeinic arbitrii.

După cum am spus, în acest proiect avem și LPF ca partener. În perioada următoare vom face analiza fiecărui stadion pentru a se verifica dacă el corespunde pentru arbitrajul video. Dacă nu, vom vedea ce măsuri trebuie luate. Echipele vor juca pe stadioanele autorizate”, a declarat vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, la conferința de presă.