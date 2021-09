Finanțatorul CFR-ului, dezvăluiri despre relația cu Neluțu Varga după derapajul de la Banja Luka! Ce spune despre sarcinile lui Balaj la Cluj 

Pe lângă revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică și transferurile lui Florin Ștefan, Mihai Bordeianu și Emmanuel Culio, CFR a dat lovitura și la nivelul conducerii. După ce au întâmpinat refuzul lui Dani Coman, clujenii l-au convins pe Cristian Balaj să accepte funcția de președinte al clubului.

Ștefan Gadola, finanțatorul echipei din Gruia, a precizat că fostul arbitru va avea putere deplină la CFR.

„Cristi Balaj este un om deosebit, mă bucur că a acceptat. Așteptam să înceapă lucrul. Din discutiile pe care le-am avut, noi ne dorim să devenim campioni și să mergem cât mai sus în Conference League, dar mai ales să luăm campionatul.

Să fii președintele clubului trebuie să răspunzi de tot, de imagine, de transferuri, de organizarea condițiilor. Un președinte de club are toate atribuțiile și toate responsabilitățile pentru a funcționa clubul. E vorba de consiliul de administrație, va discuta cu noi, suntem foarte deschiși. Sunt anumite decizii de luat, dacă dorește să vină un jucător, dacă avem bani pentru asta”, a declarat Ștefan Gadola la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Pe lângă înființarea academiei, omul de afaceri a mărturisit cum a trecut peste vorbele acide ale lui Neluțu Varga, chiar în avionul de la întoarcerea de la Banja Luka, când clujenii au fost învinși cu 1-2.

„Da, am decis să facem și academie de juniori la CFR Cluj. La discuții a participat și Neluțu Varga. Am decis să ștergem ce a fost și am început o nouă colaborare de a face clubul să fie ceea ce trebuie. Important e că am decis să mergem înainte, civilizat.

Cristi Balaj este un personaj deosebit care va aduce liniște, armonie și politețe”, a precizat Ștefan Gadola.

De la „nu vreau să mă compromit” la „confirm înțelegerea cu CFR Cluj”

În ultimele două săptămâni s-a tot vehiculat că Neluțu Varga îl vrea pe Cristi Balaj în conducere, iar știrea a prins cheag. Fostul ecuson FIFA a negat că ar merge la liderul Ligii 1 (21 de puncte după opt runde), iar în urmă cu câteva zile Balaj susținea, în direct la Pro X, că va rămâne în funcția de președinte al Agenției Naționala Anti-Doping, marți seara a confirmat că va rămâna la ANAD: „N-am dezvoltat subiectul. Pe mine mă interesează Agenția Națională Anti-Doping, vreau să protejez România, să protejez sportul românesc. Nu vreau să las agenția într-o situație grea și să se piardă ce am făcut până acum.

La CFR sunt multe aspecte care trebuie lămurite, nu vreau să merg acolo și să mă compromit. Dacă ar trebui să fac lucruri împotriva principiilor mele, ar însemna să plec în secunda 2”.

Marți seara băimăreanul a fost convins, se pare, de Neluțu Varga, omul cu banii de la CFR. Într-o postare pe Facebook, Balaj a confirmat că se alătură echipei de conducere de la CFR.

„Confirm înțelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmează să fie parafată în perioada următoare. În urma discuțiilor cu acționarii, am rămas plăcut impresionat de proiectele serioase pe care mi le-au prezentat, în mod sprecial de cel al înființării unei academii de juniori care va aduce un plus valoare nu doar pentru viitorul clubului, cât și pentru echipa națională.

Discuțiile abordate au vizat atribuțiile funcției de președinte, iar singurul subiect legat de arbitraj a fost nevoia implementării sistemului VAR în România pentru a elimina greșelile majore. Atenția mea se îndreaptă acum și către decizia WADA de a declara Agenția Națională Anti-Doping ca fiind neconformă până la adoptarea noii legi anti-doping.

Am decis ca preluarea funcției de președinte al CFR Cluj să fie făcută imediat după ce proiectul de lege în derulare intră pe făgaș normal în Parlament și este asigurată procedura de urgență propusă în urma ședinței de Guvern”, a scris Balaj.