Fanii lui Norwich isi freaca palmele! Asteapta cu NERABDARE transferul lui Man: "Vom fi LETALI in sezonul viitor!"

Fanii lui Norwich sunt extrem de incantati de posibila sosire a lui Dennis Man la echipa lor favorita si deja au facut planul de bataie pentru sezonul viitor.

Norwich este pe ultimul loc in Premier League si are sanse mari sa retrogradeze in acest sezon, insa fanii se gandesc deja la o noua promovare in Premier League:

"Daca il vom vinde pe Buendia pentru 25 de milioane de lire, il putem lua pe Man pentru 10 si am mai ramane cu inca 15 de investit intr-un mijlocas ofensiv, unul defensiv si un fundas central. In alta ordine de idei, vom vinde mai multi jucatori in aceasta vara si vom putea cheltui si mai mult. Vom fi letali in Championship!", a scris un fan al lui Norwich pe Twitter.

Gigi Becali isi doreste sa obtina 15 milioane de euro in schimbul lui Dennis Man.

