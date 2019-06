EXPLOZIV | "I l-am adus pe dracu' in casa! Venirea lui a fost marea mea greseala!" Victor Piturca il face praf pe Mihai Stoica: "L-a schimbat in rau pe Gigi!"

Victor Piturca a vorbit despre perioada petrecuta ca antrenor la echipa lui Becali si recunoaste ca a facut o greseala uriasa.



Victor Piturca si-a amintit de momentul 2002 atunci cand a acceptat venirea lui Mihai Stoica la Steaua. Fostul selectioner a declarat ca in locul lui Stoica ar fi trebuit sa vina un alt oficial de la Otelul, Marius Stan, insa s-a insistat pentru aducerea lui MM Stoica.

Piturca spune venirea lui Stoica a reprezentat o greseala uriasa deoarece acesta l-a influentat in mod negativ pe Gigi Becali.

"Niciodata nu am avut o relatie cu Mihai Stoica. Venirea lui a fost marea mea greseala. Din punctul meu de vedere, nu avea nicio calitate. Pur si simplu, a venit cu doi jucatori pe care i-am luat noi, Bostina si Ghionea. In rest, Gigi a insistat la mine foarte mult, domnul Paunescu nu il dorea. Eu am vrut sa il aduc pe Stan. Inainte a fost Marius Stan, dar nu s-a inteles cu Paunescu.



Pe urma a venit Stoica, adus de Teia Sponte si m-a innebunit. S-a rugat asta de mine, ca il trimitem la televiziuni, ca vorbeste. Am zis sa ii facem pe plac, dacă il vrea el si i l-am adus pe dracu' in casa. A fost un element care l-a schimbat foarte mult in rau pe el (n.red. pe Gigi Becali). Nu isi da seama, dar asa a fost. Toti se pricep la fotbal. Si Gigi Becali si Stoica, dar sunt amatori. Intelegeti lucrul acesta, sunt amatori!", a declarat Victor Piturca la TelekomSport.