Explicația pentru jocul modest al Voluntariului cu FCSB! Clubul ar avea mari probleme financiare 

FC Voluntari s-a calificat pentru prima dată în istorie în playoff-ul Ligii 1. Performanță ilfovenilor este și mai notabilă, având în vedere că anul trecut au disputat barajul pentru retrogradare.

În primele 5 meciuri din playoff, FC Voluntari a bifat două victorii de moral, 3-1 cu Universitatea Craiova, și 1-0 cu Farul Constanța, care o mențin în cursa pentru un loc de cupă europeană. Însă, potrivit ProSport, situația la clubul ilfovean nu este roz. Jucătorii ar avea între 2 și 3 salarii restante, iar prima pentru accederea în playoff încă nu le-a fost livrată, conform aceleiași surse.

Bogdan Bălănescu: „Este normal să plătești performanța”

Când s-au calificat miraculos în playoff, directorul general al Voluntariului a specificat că jucătorii vor fi recompensați financiar pentru performanța obținută.

„Jucătorii au niște bonusuri de performanță și este normal să plătești performanța. Cred că nimeni nu se aștepta ca FC Voluntari să reușească ce a reușit în acest sezon. A fost un gând ascuns al nostru și suntem destul de aproape să realizăm asta. Echipa este pe un drum bun, am promis din vară că nu o să ne batem la retrogradare. Roadele muncii noastre se văd.

Am reușit să atragem nume din fotbalul românesc care să își dorească cu adevărat să joace la Voluntari, iar aici mă refer la Adam Nemec, Constantin Budescu, Gabi Tamaș. Să nu uităm de Liviu Ciobotariu. Am lucrat cu el la Dinamo și a fost demis când era pe locul 3. Domnul Pandele într-un an și trei luni nu s-a băgat niciodată peste munca noastră și ne-a acordat libertatea să luăm deciziile”, a declarat Bogdan Bălănescu pentru sursa citată.