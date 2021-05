EXCLUSIV | Suporterii FCSB-ului bat in retragere in conflictul cu Gigi Becali! "Daca spune ca nu discuta cu nimeni, poti sa-l suni sa vorbesti?"

Gheorghe Mustata a vorbit dupa protestul suporterilor de la Giurgiu despre situatia exploziva de la FCSB.

Liderul suporterilor FCSB-isti a batut pasul in retragere dupa ce in trecut era mai vehement va adresa conducerii clubului si spune ca ei nu au amenintat pe nimeni, doar au protestat vizavi de anumite probleme de la echipa. Totusi, acesta il ataca in continuare pe Mihai Stoica, despre care spune ca l-a mintit pe Gigi Becali cu faptul ca suporterii l-au amenintat.

"Cine nu-si asuma, sa plece! Toti suporterii suntem suparati ca a fost dezinformat ca noi l-am amenintat pe Meme. Daca dansul spune ca m-a ajutat foarte mult, i-am spui ca ii multumesc, nu i-a cerut nimeni sa ma ajute. Eu am recunoscut, de un an de zile, de cand a zis prima data asta. Trebuie sa inteleaga ca a cumparat o echipa iubita de milioane de oameni, trebuie sa asculte si putin parerea noastra.

Nu trebuie sa spunem sa ne ia militia. Am fost la Giurgiu, am protestat pasnic, 10 sau 15 minute. Daca domnul Gigi Becali spune ca nu discuta cu nimeni, ce poti sa-l suni sa vorbesti? Meme trebuie sa iasa pe post, sa-si ceara scuze, sa spuna ca atat s-a putut si asta e. Nu sa-l minti pe Gigi ca noi am amenintat. Faptul ca de atatia ani nu s-a luat campionatul, ca nu se spune nimic.



Pozitia mea e aceeasi, ca eu am coloana vertebrata. Daca m-ai ajutat ca ai vrut, acum nu inseamna ca trebuie sa fiu sluga. Cine ajunge primul la Gigi Becali dintre cel vinovat si nevinovat e cel castigator. Devine nevinovat, indiferent de ce a facut. Eu nu amenint pe nimeni, eu decat protestez pentru echipa mea, dar noi nu mai suportam. Chiar daca am luat locul 2 in ultimii ani, noi nu suntem obisnuiti cu locul asta", a spus Gheorghe Mustata la Ora Exacta in Sport.