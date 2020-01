EXCLUSIV | "Sunt de talie mondiala, se bat cu orice echipa din lume peste doi ani!" Cei 7 MAGNIFICI ai lui Becali! Oamenii pe care Vintila are INTERZIS sa-i scoata din echipa

Becali e convins ca fotbalistii din actuala echipa ii vor aduce succes inclusiv in Europa.

Patronul FCSB arunca 7 'sageti' in lupta pentru titlu. Becali spune ca 7 dintre jucatorii aflati acum in lotul lui Vintila vor fi baza unor victorii majore in anii viitori. Becali nu e speriat nici de posibilitatea ca Budescu si Alibec sa ajunga la CFR.

"Care-i problema daca-i ia CFR pe Budescu si Alibec? Ma intereseaza? Nu! Sunt foarte buni, dar cand il ai pe Man... Acum ma pregatesc de jocuri mondiale, europene. Ce ma mai intereseaza pe mine? Man, Tanase, Coman, Morutan plus Pantiru, Oaida, Olaru. La ora asta, FCSB se preconizeaza ca o sa fie echipa super puternica si o sa se bata cu orice echipa din lume peste doi ani", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Adi Popa face in continuare parte din planurile primei echipe a FCSB. Becali dezminte orice intentie de a-l trimite pe mijlocasul dreapta la echipa a doua, asa cum s-a zvonit.

"Nu e adevarat niciodata asa ceva. Cum adica? Cum sa fac vreodata asa ceva? Ce treaba are asta? Nu! Nu e adevarat!", a comentat, mirat, Becali.