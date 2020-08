EXCLUSIV | Soc total cu Alibec! Pe asta chiar n-o mai astepta NIMENI! Unde vrea sa joace dupa ce transferurile in Turcia au devenit ISTORIE si el a fost chemat la nationala

Denis Alibec a ratat in aceasta vara doua transferuri in Turcia, la Gaziantep Gazisehir si Samsunspor.

Atacantul nu se mai gandeste sa plece, anunta presedintele Astrei Dani Coman! Alibec e in ultimul an de contract la Astra. Din iarna, va putea semna cu oricine doreste. Desi anunta ca e disperat sa schimbe aerul, Denis s-a razgandit. L-a ajutat si convocarea la nationala pentru meciurile cu Irlanda de Nord si Austria (4 si 7 septembrie, in direct la PRO TV, 21:45).

Alibec isi doreste sa ramana la Giurgiu!

Dani Coman a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre revenirea Astrei dupa infrangerea categorica in fata FCSB (0-3), precum si despre situatia in care se afla Alibec si Lazar dupa ce au fost convocati la nationala lui Radoi:

"De la meciul cu FCSB nu aveam mari sperante, stiam cum sunt lucrurile la noi, ce probleme erau. Lucrurile revin in normal, insa. Chiar ieri am avut o discutie cu Denis, e pregatit 100% si nu mai vrea sa plece. Mi-a zis ca nu mai vrea sa plece. Vrea sa ramana, sa joace bine si sa se transfere in iarna. Era fericit ca l-a chemat la nationala, la fel si Lazar. Pe Lazar l-am luat dupa ce jucase un singur meci in Danemarca. Macar la portari sa ma pricep si eu! (rade) Mai avem doi portari tineri care vor lasa o impresie foarte buna, o sa vedeti!"