Sumudica, anunt BOMBA in privinta lui Alibec! In acest moment, transferul e ca si picat: unde s-a blocat totul

Patronul Astrei, Ioan Niculae, mai are cateva ore pentru a decide daca-l lasa pe Alibec la Gaziantep sau nu.

Turcii nu vor sa plateasca mai mult de 600 000 de euro. Alibec mai are doar un an de contract la Giurgiu, iar turcii cred ca-l pot lua la un pret mult mai mic in ianuarie sau chiar gratis la finalul campionatului. Sumudica a adus un brazilian cu 4 meciuri in nationala pentru atac si mai cauta intariri.

"N-am nicio informatie, nicio veste cu Alibec. Clubul nostru si-l dorea foarte mult, eu mi-l doresc, dar el e sub contract cu Astra. Lucrurile sunt destul de incurcate in privinta sumei de transfer. Am citit niste informatii ca s-ar fi discutat cu Alibec... de la noi n-a vorbit nimeni in legatura cu salariul. A fost o oferta facuta oficial catre clubul Astra in care se specificau datele de transfer. 600 000 de euro + 30% din urmatorul transfer, daca acesta ar fi avut loc in urmatorii 3 ani.

Asta a fost tot. Nu stiu exact, ca n-am vorbit, o sa vorbesc cu Catalin Lita, agentul meu. Cred ca era stipulat si salariul jucatorului pe cei 3 ani. Am inteles ca domnul Niculae n-a acceptat. Pana joi, cred ca va veni un alt atacant. Deja am luat un jucator de la Gremio, Andre de Souza. Ori se va ajunge iar la imprumutul lui Kayode, care apartine de Sahtior, ori mai am niste variante, 3-4, in seara asta ma voi decide. Din punctul meu de vedere, sansele sunt minime in momentul de fata sa mai vina Alibec.

Astra vrea 800 000 sau 1 milion. Clubul nostru nu poate da mai mult de 600 000. Avem un serviciu de scouting, s-a ajuns la concluzia ca atat putem sa platim pentru el. Eu nu ma bag la detalii financiare, nu e treaba mea. Alibec mai are un an de contract. Clubul prefera sa dea bani fotbalistilor, nu cluburilor", a spus Sumudica la Digisport.