EXCLUSIV | Sepsi continua seria achizitiilor pentru titlu! Un fotbalist, trecut pe la Viitorul si prin Olanda, e aproape transferat

Dupa intelegerea cu Barbut si tatonarea lui Nistor, Sepsi e aproape de o noua lovitura pe piata transferurilor.

In incercarea de a forma un lot competititv, cu sanse la castigarea titlului in Liga 1, in sezonul viitor, Sepsi s-a inteles deja cu Cristi Barbut, extrema dreapta de la Craiova, care a refuzat un transfer in Turcia pentru a evolua la Sf. Gheorghe, in urmatorii doi ani. Covasnenii l-ar putea aduce si pe Dan Nistor, unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali din Liga 1, care evolueaza tot la Craiova. De asemenea, "ros-albii" sunt foarte aproape sa se inteleaga cu Andreias Calcan, extrema stanga care si-a incheiat socotelile cu Poli Iasi, dupa ce a fost jignit grosolan de antrenorul Nicolo Napoli, in timpul meciului cu FC Voluntari.

Poate cel mai bun om al iesenilor in acest sezon, Calcan a evoluat in 24 de meciuri, a marcat cinci goluri si a dat 6 pase decisive, in Liga 1 si in Cupa Romaniei, fiind unul dintre cei mai constanti fotbalisti al echipei din Copou. Acesta mai are oferte de la alte echipe din Liga 1, inclusiv de la inca una din play-off, si de la cluburi din strainatate, dar pare tentat sa accepte oferta lui Sepsi, unul dintre cele mai stabile financiar cluburi din Romania, care va inaugura noua arena de 8.000 de locuri si 20 milioane de euro, la inceputul stagiunii viitoare.

Andreias Calcan (27 ani) este considerat unul dintre cei mai puternici si rapizi jucatori de atac din Liga 1. Nascut la Slatina, el a evoluat, de-a lungul carierei, la "U" Cluj (2012-2014, 2015-2016), SCM Rm. Valcea (2014), Willem II Tilburg (2016-2017), FC Dordrecht (2017-2018), Almere City (2018-2019), FC Viitorul Constanta (2019-2020), Ujpest Budapesta (2020) si Poli Iasi (2020-2021). El are sase selectii pentru nationala de tineret a Romaniei si este cotat la 400.000 de euro. Cu Viitorul, a castigat Cupa Romaniei (2018-2019) si Supercupa Romaniei (2019).