EXCLUSIV | Patronul Astrei, facut PRAF in direct! "E un miliardar inchipuit, care s-a jucat cu fotbalistii tot timpul! Are apucaturi din Evul Mediu!"

Fostul impresar Ioan Becali a dat de pamant cu patronul Astrei, Ioan Niculae, la Pro X.

Acesta a spus ca Niculae isi bate joc de fotbalistii pe care ii are la echipa, declarand ca l-a cunoscut mai bine in inchisoare.

"Eu cred ca patronul Astrei se tine tare pentru ca asa a facut tot timpul. El e un miliardar inchipuit, dar care s-a jucat cu fotbalistii tot timpul. Jucatorii pentru el au fost mereu un fel de subordonati, neplatiti cate 4-5 luni si plecati cand a vrut el.

Nu am ce sa vorbesc despre acest patron pentru ca am experiente foarte urate cu dansul, cu nenumarati jucatori. Fotbalisti aflati la finalul contractului, care si-au facut datoria si cand mai aveau un an li se spunea ca daca nu semneaza, nu mai joaca. Niste apucaturi din-astea, din Evul Mediu. Probabil in evul in care a trait acest proprietar al clubului Astra.

Eu l-am cunoscut mai bine la penitenciar. A fost cu mine si mi-am dat seama ce om e. Acolo cunosti oamenii. Cand venea la Jilava, era bine, cand pleca nici nu ne saluta, nimic. Sau cand ii venea vreun pachet, se ducea in chilia lui si il manca singur acolo. Acolo mi-am dat seama cine e cu adevarat acest asa-zis patron, miliardarul numarul 1 al Romaniei", a declarat Ioan Becali, la Ora exacta in sport.