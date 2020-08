EXCLUSIV | Multescu, epuizat dupa SEZONUL PANDEMIE: "Am fost ca la commando, am avut misiune! Acum suntem la Supravietuitorul!  Rezista numai unii!"

Gigi Multescu se bucura ca a scapat cu Dinamo de retrogradare si anunta ca e gata sa continue in Stefan cel Mare, in ciuda conditiilor dificile de la club.

Multescu inca nu si-a revenit dupa nebunia din ultima luna! Antrenorul spune ca si-a neglijat familia si s-a concentrat doar la activitatea de la club.

"A fost concentrare maxima, stres, a trebuit sa lucram sub presiune. Pentru mine a fost ceva in plus, am si eu o varsta si sigur ca toate isi pun amprenta. De data asta, m-am concentrat total, familia am neglijat-o literalmente, am stat numai in cantonament. Am facut sacrificii si eu, si jucatori. Pentru mine a fost mai greu pentru ca si ritmul a fost intens si m-a afectat putin. A fost oboseala din toate punctele de vedere. Am avut emotii foarte mari, eram constient in ce situatie am venit", a spus Multescu pentru www.sport.ro.

Dinamovistii asteapta banii. Investitorii spanioli sunt in continuare interesati sa preia clubul. Ultima luna l-a facut pe Multescu sa se simta ca in commando. A avut misiunea sa o scape pe Dinamo de la disparitie: "Am inteles ca sunt perspective ca lucrurile sa mearga mult mai bine, am vorbit cu Bogdan Balanescu. Deocamdata sunt la dispozitia clubului pana cand se stie ceva. Spaniolii vin sau nu, suntem aici sa lucram. Aveam nevoie de putina adrenalina, dar a fost mai multa decat ma asteptam. Acum ma bucur si privesc cu mare satisfactie in urma. Dar cand ma gandesc prin ce am trecut... Fanii nostri sunt unici, si eu le sunt recunoscator lor. Am fost dedicat total sa rezolv problema. Am fost ca la commando: am avut misiunea sa salvez Dinamo!"

"Cainii' n-au nici macar o saptamana de vacanta dupa finalul sezonului. Multescu e pregatit s-o ia de la capat: a inceput deja sa caute jucatori.

"Le-am dat jucatorilor 4 zile de vacanta. Nu s-a mai intamplat asa ceva niciodata. O sa fie un fel de 'Survivor", supravietuieste cine e pregatit din toate punctele de vedere. Ne uitam dupa jucatori si asteptam sa vedem, ce se intampla cu sponsorii, cand vin, daca vin, sa stim. Cred ca se va gresi mai putin de acum incolo, lucrurile vor fi mult mai asezate. Ma intreb si eu daca o sa gasesc jucatori. Deja am renuntat la niste jucatori si trebuie sa acoperim niste posturi. Cam de o treime dintre jucatori ne vom desparti. Trebuie sa facem un lot valoros, puternic. Ne asteapta lupte grele. Am stat 5 luni fara activitate si asta m-a marcat. Nu mi-a convenit, parca m-am vestejit!", a explicat Multescu.