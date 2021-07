Cristiano Ronaldo asteapta titlul de golgheter pe yacht! El se relaxeaza pe vasul sau de lux, alaturi de familie si prieteni

Superstarul portughez se reface dupa eliminarea prematura de la Euro 2020, inainte sa isi incheie socotelile cu Juventus.

Portugalia a fost eliminata de Belgia in "16"-imile Euro 2020, iar Cristiano Ronaldo a plecat de la Sevilla direct in vacanta. Acesta s-a refugiat pe yachtul de 7 milioane de dolari pe care l-a cumparat in vara anului 2020, ca o recompensa pentru castigarea campionatului italian cu Juventus. Vasul de 27 de metri a fost construit in santierul naval de la Viareggio, Italia, si are cinci cabine, sase bai, doua zone lounge, o bucatarie imensa si ferestre cu vedere panoramica.

Fotbalistul portughez apare in fotografiile postate pe retele de socializare relaxandu-se impreuna cu familia, facand plaja binedispus si la bratul iubitei sale, intr-o forma fizica de invidiat, cu un abdomen "lucrat" perfect. Desi nu se specifica zona in care isi petrece vacanta, pentru a nu atrage paparazzi, cel mai probabil el s-a refugiat in nordul Marii Mediterane, in zona Sardiniei, sau in apropiere de Madeira, insula sa natala din Oceanul Atlantic.

Cristiano si Georgina sunt insotiti de cei patru copiii ai fotbalistului portughez, Cristiano Jr, Eva, Mateo si Alana Martina, dar si de prietenii Edu Aguire, Julia Salmean si antrenorul personal Tony Garcia Jimenez.

Portughezul este golgheterul Euro 2020, la egalitate cu cehul Patrick Schick, avand sanse mari sa castige trofeul pentru cel mai bun marcator, singurii care ii mai pot depasi fiind danezul Kasper Dolberg si englezii Harry Kane si Raheem Sterling, fiecare cu cate trei goluri inscrise si cu inca doua posibile meciuri de jucat.

Cel mai probabil, Cristiano Ronaldo va avea vacanta inca o saptamana, apoi va merge la Torino pentru a stabili daca va continua sa joace la Juventus, dupa ce a intrat in ultimul an de contract si italienii l-au pus pe lista de transferuri. El este dorit de Manchester United, Sporting Lisabona, PSG si Inter Miami.