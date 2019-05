EXCLUSIV | Lovitura pentru Becali! Primul transfer pus la cale este pe cale sa fie deturnat: "M-au sunat doua echipe din Play Off si m-au intrebat de el"

Becali spune ca vrea sa continue strategia de transferuri pe care a abordat-o in ultimele sezoane si sa puna mana pe cei mai buni tineri jucatori din Liga I. Darius Olaru, de la Medias, este una dintre tintele sale.

FCSB l-a vrut pe Darius Olaru in iarna, dar nu l-a putut lua de la Medias. Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, intentioneaza sa incerce din nou mutarea tanarului mijlocas la finalul Play Out-ului. Edi Iordanescu anunta, insa, un interes de ultima ora pentru fotbalistul nationalei U21.

Olaru, dorit de alte doua echipe din Play Off

Edi Iordanescu a dezvaluit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca alte doua echipe din Play Off l-au sunat sa-l intrebe despre Darius Olaru!

"Stiu ca FCSB il monitorizeaza, dar eu am vorbit cu alte doua cluburi din Play Off. M-au intrebat despre el, despre caracterul lui, despre cum se pregateste, despre ce pretentii ar avea Mediasul. Darius nu este inca un jucator definit, el este inca tanar si este in dezvoltare.

Avand in vedere si regula U21 si faptul ca astfel de jucatori tineri si valorosi sunt cautati de toate echipele face ca pretul sau sa fie mai crescut", a spus Edi Iordanescu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Craiova, una dintre echipele care il vrea

Una dintre echipele care intentioneaza sa intre in lupta cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru este Craiova. Oltenii vor sa se bata cu sanse si mai mari la titlul Ligii I in sezonul viitor si au realizat ca au nevoie de investitii si de un lot mai puternic pentru a putea castiga trofeul mult visat.