"Esti SURDA?" Super-vedeta acuzata de LIPSA DE RESPECT pe timp de pandemie. Poza sexy care a facut RAVAGII si raspunsul arogant

O fotografie provocatoare postata pe Instagram i-a atras uneia dintre surorile Kardashian o furtuna de critici.

La intervale regulate de timp, celebrele membre ale clanului Kardashian se confrunta cu episoade de acest gen, in care sunt acuzate de lipsa de respect fata de suferinta oamenilor din jur, in timpul crizei sanitare. Astfel, dupa ce Kim Kardashian si-a permis, de exemplu, o petrecere festiva de 1 milion de dolari pe o insula privata, a venit randul mezinei Khloe (36 de ani) sa iasa in evidenta in mod negativ.

Incercand sa-si expuna latura sexy in preajma pomului de Craciun, Khloe Kardashian si-a afisat si larga colectie genti Vuitton, un gest considerat nepotrivit de majoritatea fanilor sai. "Esti surda?", i-au transmis multi dintre acestia, aluzie la faptul ca nu simte ce se intampla in jurul ei. "La inceput lasam asemenea lucruri sa ma afecteze, dar acum nu-mi mai pasa", a fost raspunsul usor arogant al vedetei de peste Ocean.