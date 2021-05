EXCLUSIV | Gigi Becali vrea sa scape de inca un jucator! "A inceput ploaia si nu mai joaca! Pleaca!"

Patronul FCSB-ului are un nou jucator pe lista neagra.

Gigi Becali a vorbit dupa ultima partida pierduta de FCSB, 1-0, in fata celor de la CSU Craiova, si s-a declarat nemultumit de prestatia lui Dragos Nedelcu, folosit titular intr-o formatie in care majoritatea jucatorilor erau pusti sau jucatori care au evoluat foarte putin in acest sezon.

"Nedelcu daca nu mai vrea sa joace. A inceput ploaia si nu mai joaca. El nu vede copiii aia, cat s-au zbatut acolo. El pleaca, dar trebuie sa scot banii pe el. Nu cat m-a costat, ca m-a costat doua milioane transferul, plus 800 000 salariul. Vreau doar doua milioane", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Mijlocas defensiv la origine, Nedelcu a fost transferat de FCSB in 2017, pentru doua milioane de euro, de la Viitorul, si a bifat in acesti ani 77 de partida pentru bucuresteni, reusid doua goluri si doua pase decisive, fara insa a fi vreodata un titular de drept in echipa.