EXCLUSIV | Gigi Becali a ajuns la 63 de ani, insa se mentine foarte bine din punct de vedere fizic: "Daca nu tai eu animalul, nu mananc!"

Gigi Becali a implinit vineri varsta de 63 de ani, insa are un fizic de exceptie, daca tinem cont de varsta sa.



Seful de la FCSB crede ca dieta stricta pe care acesta o are este cheia succesului. Becali mananca doar produse ecologice, crescute de el. Acesta a avut astazi o interventie la emisiunea Ora Exacta in Sport, de pe PRO X, in care a dezvaluit ca el consuma doar carne din animale taiate de el, branza si oua.

De asemenea, Becali nu isi neglijeaza nici jucatorii. Cand intra in cantonament, Tanase, Morutan si colegii lor primesc o cutie cu branza, facuta la una din fermele lui Gigi, dar si cateva sticle de vin, productie proprie a partonului de la FCSB.

"Inima mea are putere de tinerete, dar daca stau si ma concentrez la varsta nu imi vine sa cred, deci inima e puternica, tanara, dar trupul oricum, oricat ar fi inima de tanara si puternica, el deja se mai inmoaie, muschii.

Eu cred ca e de la mancare, manac foarte sanatos, nu mananc carne, daca nu tai eu animalul, vitelul, daca nu tai eu vitelul, nu mananc, daca nu tai oaia sau mielul nu mananc, mezeluri, nu mananc delod, dimineata mananc doar oua, de fazan, de prepelita, nici macar de gaina nu mai mananc, ca au colesterolul mai mare, oua si branza, carne rar.

Iti dai seama, eu le trimit, cand intra in cantonament eu le trimit o cutie de branza pe care o fac eu si cate o sticla, doua, de vin, pe care il fac tot eu", a spus Becali, la Ora Exacta in Sport, pe PROX.