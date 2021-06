"Este constient ca nu are clasa altor jucatori din lot pentru asta?". Critici dure la adresa lui Mbappe dupa meciurile de la EURO

Jerome Rothen considera insuficient aportul adus de Kylian Mbappe pentru echipa nationala a Frantei la EURO 2020.

Fostul jucator de la PSG a criticat atitudinea starului francez, considerand ca atentia deosebita de care a avut parte la o varsta atat de mica nu il ajuta.

"Ca este un lider pe teren, nu ma deranjeaza. Dar ca atitudinea aceasta merge si in afara jocului, asta e o problema. Cred ca Didier Deschamps nu a stiut sa gestioneze situatia, iar asta e problematic. Se vede in prestatiile sale. Nu pot sa spun ca Mbappe are un EURO reusit pana acum", a declarat fostul jucator de la PSG si AS Monaco.

"Este constient ca nu are clasa altor jucatori din lot pentru asta?", a adaugat Rothen, facand referire la faptul ca francezul bate anumite lovituri libere sau cornere fara sa fie eficient.

"Imi amintesc de Griezmann, Pogba. Deja sunt doi jucatori: un stangaci si un dreptaci. Atunci de ce face el asta?", a explicat fostul jucator.

