EXCLUSIV | Dan Nistor este aproape de o rivala din Liga 1! Ce echipa il vrea pentru a ataca titlul in sezonul viitor

Craiova poate accepta cedarea mijlocasului, dupa ce randamentul acestuia a inceput sa scada dramatic.

Sepsi vrea sa se intareasca pentru editia viitoare de campionat, cand doreste sa atace castigarea titlului in Liga 1. Dupa ce l-a antamat pe Cristi Barbut, care ramane liber de contract in aceasta vara si a semnat cu noua echipa fara stirea impresarului, formatia din Sf. Gheorghe a pus ochii pe Dan Nistor, un alt jucator al Craiovei. Mijlocasul central mai are inca un an contract cu "alb-albastrii", dar primeste un salariu de 14.000 euro pe luna si clubul e dispus sa se desparta de el in schimbul unei sume modice.

Nistor este considerat un jucator dificil, care ingreuneaza munca staff-ului tehnic in vestiar, mai multi dintre fostii sai antrenori plangandu-se ca le strica atmosfera la echipa. In plus, oficialii clubului oltean considera ca postul de mijlocas central e acoperit prin prezenta in lot a lui Cicaldau, Mateiu, Fedele, Bic, V. Constantin, Capatana si Screciu, iar patronul Mihai Rotaru vrea sa ii oferteze, in aceasta vara, pe Marius Marin, capitanul nationalei de tineret la Euro 2021, in prezent la Pisa (Serie B), Paul Anton, capitanul lui Dinamo, sau Andrei Artean, mijlocasul Viitorului.

Asadar, prezenta lui Nistor in lot devine redundanta, iar implinirea varstei de 33 de ani nu il mai recomanda pentru proiecte pe termen mediu si lung. In plus, un transfer la Sf. Gheorghe (jud. Covasna) l-ar aduce mai aproape de comuna natala, Rucar (jud. Arges), distanta dintre cele doua localitati fiind de doar 95 km. Fotbalistul si-a construit o cabana la Rucar si si-a deschis o pensiune in zona, asa ca ar putea sa isi urmareasca mai bine afacerea.

Nistor a fost cumparat de olteni de la Dinamo, in ianuarie 2020, pentru 300.000 de euro, si a avut evolutii predominant pozitive, dar randamentul lui in ultima vreme a scazut, iesind si din vederile selectionerului Mirel Radoi. Mijlocasul a fost adus ca o garantie pentru castigarea de trofee si calificarea in grupele competitiilor europene, dar Craiova a pierdut titlul in sezonul trecut si are sanse pur matematice pentru actualul, dupa ce, in play-off, a pierdut deja cu Clinceni si Sepsi si a remizat cu Botosani.

Craiova a fost eliminata de Poli Iasi in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in stagiunea precedenta, si a pierdut rusinos in primul tur preliminar al Europa League, in fata lui Locomotive Tbilisi (1-2). Echipa e ca si calificata in finala Cupei Romaniei, editia 2020-2021, dupa 3-0 in turul semifinalei cu Viitorul Tg. Jiu, dar nu va avea o misiune facila, in ultimul act, contra castigatoarei dintre Astra si Dinamo.

Dan Nistor (33 ani) a evoluat pentru AS Rucar (2005-2007), Inter Curtea de Arges (2007-2008), Muscelul Campulung (2008-2009), Dacia Mioveni (2009-2010), Pandurii Tg. Jiu (2010-2013, 2014-2016), Evian (2013-2014), Dinamo (2016, 2018-2020), CFR Cluj (2017) si CSU Craiova (2020-2021). El are patru selectii pentru nationala Romaniei, este cotat la 1.1 milioane de euro si in palmaresul sau se gaseste o Cupa Ligii (2016-2017), castigata cu Dinamo. Nistor a jucat 40 de meciuri, a marcat trei goluri si a dat sapte pase decisive pentru Craiova, in acest sezon, in toate competiile.