Motivul pentru care Becali l-a facut "pilaf" pe Florinel Coman dupa meciul de la Cluj! Cuvintele rostite de atacant, care l-au suparat pe patron

Gigi Becali l-a mitraliat pe Florinel Coman dupa CFR Cluj 1-1 FCSB. Chiar daca atacantul a marcat si a ajuns golgheterul echipei in Liga I, la egalitate cu Harlem Gnohere, acesta nu a scapat de criticile patronului.

"E distrus, e mort, ca baga cate doua pachete de tigari pe zi! Au 32 de substante narcotice si drogangiste. Degeaba are talent, daca nu poate sa alerge", a spus Becali despre Florinel Comna.

Reactia dura a patronului FCSB la adresa atacantului a plecat de la cateva cuvinte spuse de acesta la finalul partidei din Gruia.

Inainte ca Becali sa intre in direct, Florinel Coman spusese la declaratii: "Cred ca am cazut fizic in repriza a doua. S-a adunat oboseala in aceste zile, am avut meciuri la lotul national. Da, nici eu nu mai puteam, mi s-au pus crampe la gamba", a spus Coman.

Florinel Coman a fost unul dintre cei patru jucatori ai FCSB-ului care au luat parte la actiunile loturilor nationale, el fiind convocat la U21.