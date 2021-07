EXCLUSIV | "Ce pot să facă fanii Stelei dacă joacă FCSB pe Ghencea?" Duckadam, categoric în privința noului stadion

Fostul portar legendar al Stelei se implică și el în scandalul stadionului.

Meme Stoica și Gigi Becali au anunțat că FCSB v-a face cerere pentru a jucat pe noul stadion din Ghencea, iar oficialii echipei din liga secundă au sărit că arși și anunță că acest lucru nu e posibil, Iulian Miu spunând că o să demisioneze dacă nu șefii Armatei nu-și vor respectă promisiunile.

"Eu cred că toată lumea va putea juca pe Ghenea, uitați ce s-a întâmplat și la Craiova. Cine plătește, trebuie să joace. Acel stadion trebuie întreținut și dacă nu produce bani, se degradează. Nu cred că cineva poate să decidă cine joacă și cine nu. E stadion făcut din bani publici, la fel că Național Arena.

Ce pot să facă fanii Stelei dacă joacă FCSB pe Ghencea? Să meargă la meci și să huiduie. Nici mie nu-mi convin multe, asta e. Cred că a fost suficient cât am stat la FCSB, 10 ani foarte frumoși, cred că am părăsit corabia cu fruntea sus. Îi mulțumesc domnului Becali că nu mi-a impus ce să spun niciodată", a spus Helmuth Duckadam la Ora Exacta in Sport.