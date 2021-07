Gigi Becali, reactie transanta cand a fost intrebat daca FCSB va juca pe stadionul din Ghencea: "Facem cerere!" Conditia imposibila pe care o pune

Gigi Becali, decizie definitiva in privinta noii arene din Ghencea!

Patronul FCSB a declarat ca nu va juca in Ghencea decat daca suporterii de la Peluza Sud (care o sustin pe Steaua) isi vor da acord vizavi de acest lucru.

"Facem cerere si pentru Ghencea. Dar vom juca doar cu acordul (n.r - Peluzei Sud). Nu mai vreau sa ma cert cu nimeni. Nu-mi mai place sa ma cert. De ce sa ma cert eu cu aia de la Peluza Sud? Ce, sa injure? Imi vad de treaba mea. Daca ei nu sunt de acord, nu joc", a declarat Gigi Becali, la Realitatea Sportiva.

FCSB a depus deja cerere pentru a putea juca meciurile de pe teren propriu pe stadionul "Arcul de Triumf".

"Am facut cerere pentru a juca pe "Arcul de Triumf", asteptam raspuns. N-am facut la Ghencea, dar probabil ca o vom face. Ati vazut, mesajul este pacifist, nu are rost sa ne certam cu nimeni.

Daca oamenii vor intr-adevar sa faca bani cu stadionul, nu doar sa fie o gaura la buget, la fel cum este echipa de fotbal... Echipa la care am activat a facut performante in Ghencea!", a spus MM Stoica, la conferinte de presa dinaintea primului meci disputat in acest sezon al Ligii 1.