EXCLUSIV | "Auzeam bubuiturile si credeam ca vrea cineva sa sarim in aer cu totii!" Cum va fi pedepsit Croitoru pentru iesirea nervoasa din meciul cu Craiova

Valeriu Iftime a comentat iesirea nervoasa a lui Marius Croitoru din meciul cu Universitatea Craiova.

Patronul celor de la FC Botosani a declarat ca antrenorul va plati pentru faptele sale, acestea nefiindu-i pe plac lui Iftime, care cere mai mult calm.

"Te fura tensiunea meciului si la un moment devii salbatic. Eu nu sunt de acord cu atitudinea asta, dar se intampla in fotbal. Si eu sunt vulcanic, urlu, tip, ma dau peste cap, dar trebuie sa fii mai organizat si mai atent la gesturile tale. Auzeam bubuituri si credeam ca vrea cineva sa puna o bomba, sa sarim in aer cu totii, ca sa aflu ca e Croitoru care bate cu pumnii in geamuri. Le-a spart pana la urma.



O sa vorbesc astazi cu el. Nu sunt de acord cu gesturile astea si salbaticia asta o putem potoli. E tanar si-si poate reveni. El o sa plateasca paguba, a facut-o, va plati.

Am mai vazut antrenori sa dea cu piciorul in sticle, sa mai arunce cu una alta, stiu ca e foarte mare frustrarea cand esti pe margine, cand nu poti vorbi cu jucatorii, dar cred ca lucrurile astea pot fi calmate", a declarat Iftime la Ora exacta in sport.