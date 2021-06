E cel mai in varsta jucator de la EURO 2020, dar are fizicul unui sportiv de 24 de ani! Ce mananca Pepe pentru a se mentine

Ajuns la 38 de ani, Pepe este cel mai in varsta jucator de la EURO 2020.

Insa, in ciuda varstei inaintate, Pepe este unul dintre cei mai apreciati fundasi de la acest Campionat European. El are un secret pentru a se mentine in forma.

"Am un prieten care imi aduce miere din Brazilia si ajuta la imunitate. E unul dintre secretele longevitatii. Iubesc ceea ce fac, sa joc fotbal. Am privilegiul sa fac ceea ce iubesc. In fiecare zi ma trezesc cu aceeasi placere", a spus Pepe pentru TNT Brazil.

Pepe este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti portughezi din istorie. A evoluat, in cariera sa, la Maritimo, FC Porto, Real Madrid sau Besiktas.

Pentru Real, a evoluat in 334 de meciuri si a marcat 15 goluri. Aflat in prezent la Porto, club pentru care a inscris de 13 ori in 183 de meciuri, Pepe a debutat pentru nationala in 2007. A strans 118 selectii si 7 goluri pentru selectionata, avand in palmares trofele EURO 2016 si Nations League 2019.