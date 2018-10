CUTREMUR LA FCSB! Becali l-a sunat de URGENTA pe Olaroiu ca sa-i propuna sa vina la Steaua! Informatia MOMENTULUI

Gigi Becali are un vis de MILIOANE pentru a readuce FCSB in Champions League: il vrea pe Olaroiu antrenor!

Patronul FCSB a profitat de revenirea lui Oli in tara pentru cateva zile. L-a cautat si i-a propus sa vina antrenor la Steaua! Lui Olaroiu nu-i merge grozav in China. E doar pe 5, departe de visele milionarilor de la Suning. Ar putea parasi echipa in noiembrie, cand se termina campionatul. Becali e constient ca are sanse mici sa-l convinga, dar face tot posibilul Sursele www.sport.ro sustin ca Becali e dispus sa-i ofere un bonus urias lui Olaroiu pentru grupele Champions League, obiectivul pe care-l viseaza din 2013, anul ultimei prezente in Liga.

Oli, 49 de ani, a mai antrenat Steaua in 3 randuri, ultima data in 2011. Atunci, a revenit pentru finalul sezonului si a castigat Cupa Romaniei intr-o finala cu Dinamo, la Brasov. De numele lui Olaroiu se leaga cea mai importanta prezenta a Stelei in Europa dupa Revolutie, semifinala de Cupa Uefa din 2006.