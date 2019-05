EXCLUSIV: ANUNT BOMBA: Ianis in PREMIER LEAGUE sau BUNDESLIGA?! Oferte de MILIOANE pentru Hagi! Ce cluburi il vor

Girona a picat in Segunda, astfel ca nu mai e o optiune pentru Hagi.

Ianis nu duce lipsa de oferte. Ultimele cluburi cu un interes concret pentru mijlocasul ofensiv: Ajax, Standard, Anderlecht, Hoffenheim si Brighton.

Daca echipele din Belgia nu sunt o surpriza, Hoffenheim si Brighton sunt nou-intrate pe lista lui Hagi Jr. Sursele www.sport.ro sustin ca o decizie in cazul transferului va fi luata inainte de plecarea nationalei U21 spre Italia pentru Euro U21.

Ianis, evaluat de Viitorul la 4 milioane de euro, s-a intors in Romania acum un an si jumatate, dupa o perioada nefericita la Fiorentina. Gica Hagi a recunoscut in mai multe randuri ca-i va fi imposibil sa-l opreasca pe Ianis sa plece din nou in aceasta vara. Viitorul exclude orice negocieri cu FCSB pentru Ianis. Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a anuntat ca e gata sa plateasca in orice moment 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Hagi la Bucuresti.