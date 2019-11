EXCLUSIV: ANUNT BOMBA al lui Becali: IL VREA INAPOI PE BUDESCU si ii SCHIMBA POSTUL! Unde il pune sa joace: "Numai acolo are loc! Altfel, ma enervez"

Becali e gata sa faca un nou experiment! Il vrea pe Budescu si anunta ca e gata sa-l reprofileze.

In cazul in care se intelege cu jucatorul si cu Astra, Becali il va pune pe Budescu sa joace varf la FCSB! "Numai acolo are loc. Nu alearga si ma enerveaza", se amuza Becali. Pe patronul FCSB nu-l mai intereseaza nici Cardoso, nici Bus de la Medias.

"Pe Cardoso l-am studiat, nu e atacant de care vreau eu. Nici Bus nu e ce vreau eu. Lasa, va spun dupa meciul nationalei ce fac, ca altfel speculati. Vreau un jucator care e foarte mare talent si vreau sa joc cu el varf. Nu e varf el acum, eu vreau sa fie. A mai fost la noi, a jucat la noi, am dat si bani pe el, am si luat doua milioane si jumatate. Ce sa fac cu Alibec? Nu! O sa vorbim! Nu gasesc in Romania un varf! Singurul care-mi place e Omrani, dar nu pot sa-l iau", a spus Becali la PRO X.

Intrebat apoi daca se refera la Budescu, Becali a recunoscut ca fotbalistul Astrei e cel pe care-l vizeaza: "Budescu nu munceste, nu alearga si ma enervez. Budescu numai varf poate sa joace la noi, altfel n-are loc".