"Exces de zel!" CFR, comunicat oficial dupa incidentele de la Craiova! Stewarzii i-au atacat pe fani cu gaze lacrimogene

Incidente intre fortele de ordine si fanii lui CFR prezenti la Craiova.

Clubul CFR a condamnat actiunile stewarzilor de la Craiova, dupa interventia acestora cu gaze lacrimogene.



"Clubul CFR 1907 Cluj isi exprima regretul pentru incidentele petrecute ieri seara, inainte de startul partidei dintre CS Universitatea Craiova si CFR Cluj, intre suporterii echipei noastre si stewarzii firmei care au asigurat paza la Stadionul „Ion Oblemenco”, cu ocazia desfasurarii acestui meci. Consideram ca oamenii de ordine ai firmei de securitate au facut exces de zel, au folosit abuziv gazele lacrimogene si violenta fizica.

In urma discutiilor avute cu oficialii Craiovei, acestia ne-au promis ca vor lua masurile adecvate dupa incidentele petrecute ieri seara. Avem incredere in toti cei implicati in fenomenul fotbalistic ca impreuna incercam sa readucem oamenii la stadion, nu sa-i indepartam, si sa creem cele mai bune conditii pentru ca fanii sa se simta in siguranta in arena sportiva.

Le multumim fanilor CFR-isti care s-au deplasat la Craiova si au sustinut echipa din primul pana in ultimul minut, iar punctul obtinut in acest meci dificil este si meritul lor. Suntem alaturi de voi, asa cum si voi sunteti langa echipa in momentele bune sau mai putin bune", e comunicatul celor de la CFR.