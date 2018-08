"Eu mi-am aratat valoarea cat timp a fost Reghecampf la FCSB!" Alibec, atac la Dica dupa ce a redebutat la Astra

Denis Alibec a redebutat la Astra. Giurgiuvenii au scos un egal, 1-1, pe terenul Iasiului.

"Mi-a fost dor de fotbal, ma bucur ca am jucat si ca am egalat pe final. Am facut un antrenament cu noii colegi. Vorbisem cu Malda dinainte si imi spusese ca voi intra 10-15 minute. Baietii m-au primit foarte bine. Aici am facut cea mai mare performanta si ma bucur ca mi-au dat o sansa. Sper sa ii ajut, sa luam campionatul.



Parerea mea e ca trebuia sa fie 2-0 sau 3-0 in prima repriza, dar asa este fotbalul.

Obiectivul meu personal este sa joc fotbal!

Nu decid eu ce se va intampla la iarna. Totul depinde de mine, trebuie sa joc bine.

Nu vreau sa vorbesc despre FCSB acum. Cine e mai bun sa castige, eu nu tin ura fata de cei de la FCSB.

Eu m-am exprimat la adevarata valoare cat timp a fost Laurentiu Reghecampf. Nu se poate spune ca nu am facut un parcurs bun cu el", a spus Denis Alibec.