Victor Pițurcă a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, timp în care nu are voie să ia legătură cu cei impicați în dosar. În plus, acesta trebuie să vină de două ori pe săptămână la sediul IPJ Ilfov și nu are dreptul să părăsească țara.

Fiul antrenorului, Alex Pițurcă (39 ani), are aceleași obligații. Însă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă mai scurtă, de doar 30 de zile.

Gigi Becali, despre Pițurcă: ”După răspunsul lui, n-a mințit!”

„Eu nu vorbesc cu el pentru că nu mai am treabă, prietenie cu el. Din ce am văzut și eu, nu mai merge ca pe vremuri. Stai că îți fură ție mașina, dai cafea la hoți, le mai dai și bani de taxi, dar te arestăm pe tine și îți dăm și pușcărie. Nu mai merge. Acum sunt judecători tineri, e o generație de judecători foarte bine. Am și eu procese și văd. Sunt judecători care le dau în cap procurorilor. Nu că îi iau apărarea... nici nu am prietenie cu el, dar m-ați întrebat. Cum adică? Eu împrumut firma copilului meu. Vezi ce a făcut ăla. Ca dovadă că i-a dat drumul.

Oricum, îl cunosc. După răspunsul lui n-a mințit. A zis: 'N-am nicio treabă cu afacerea asta!'. Eu cred că așa este. Nu știu ce a făcut Alexandru, dar, la cum îl cunosc eu, nu cred că are nicio treabă. Și dacă a avut cătușe ce? Nu am avut și eu? Nu le-am ridicat cătușele?”, a spus Gigi Becali.

VIDEO - Interviu cu Gigi Becali, patronul lui FCSB

De ce a fost reținut Victor Pițurcă

În aprilie 2020, firma Helios Dentserv și Ministerul Apărării Naționale au semnat un contract în valoare de 13.459.138 lei (aproximativ 2,72 milioane de euro), care presupunea livrarea către MApN a 1.000.000 de măști chirurgicale FFP1, 300.000 de măști FFP2, 100.000 de măști FFP3, 10.000 de viziere și 50.000 de ochelari de protecție, notează Gsp.

În mai 2020, după ce s-a încheiat starea de urgență, Helios Dentserv a încheiat un contract de cesiune de creanță cu PAV Green Energy SRL, firma lui Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer.