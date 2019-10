"Este unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1!" FCSB vrea cu orice pret sa il pastreze pe Planic! Cum vrea Becali sa il convinga! Detalii de ULTIMA ORA

FCSB vrea sa il pastreze pe Planic.

Vicecampioana Romaniei, FCSB, nu vrea sub nicio forma sa reununte la Planic si vor cu orice pret sa il pastreze. Dupa ce Gigi Becali a anuntat ca ii va mari salariul si managerul sportiv al ros-albastrilor, Narcis Raducan, a declarat ca echipa se afla in negocieri avansate cu unul dintre agentii jucatorului.

"Planic este unul dintre cei mai buni fundasi centrali din Liga 1. Il apreciez foarte mult. Suntem in contact cu jucatorul si agentul sau. Planic nu are doar un agent. Este un jucator pe care-l vad si in sezonul viitor la noi.

Este unul dintre agentii lui, trebuie sa ajungem la un numitor comun. Este unul dintre cei mai buni jucatori si speram sa-l pastram", a spus Narcis Raducan la Digi.

Gigi Becali, a spus acum doua zile, ca va prelungi contractele a 5 jucatori, printre care si Bogdan Planic. Totusi patronul FCSB a spus ca acesta din urma nu trebuie sa vina cu alte pretentii, altfel e liber sa plece.

"Merg la echipa si am asa... Planic, prelungire. Vlad, Soiledis, Pantiru si inca un jucator cu salariu mic le maresc contractele. Planic, daca vrea. Daca vine cu pretentii, cu suma la semnatura, du-te, tata! Pantiru are 6.000 de euro, ii fac 10.000 de euro. Nu e dreptate, ca el trage echipa dupa el mai tare decat Popa", a declarat Gigi Becali, marti, la PRO X.