Vintila promite sa-l scape pe Becali de prima pagina :) Declaratie RAZBOINICA a antrenorului FCSB: "Vreau sa castig toate meciurile! Punct!"

FCSB se afla in play-out dupa prima parte a sezonului.

FCSB a inceput returul campionatului pe o pozitie necaracterisitica. Echipa condusa de Vintila se afla pe locul 8, cu 18 puncte, insa e doar la un punct de play-off.

In urma cu doua zile, Gigi Becali oferea declaratia anului in direct la ProX: "Scrie acolo, sa ramana in istorie! Sa vedem daca eu, Becali, sunt prost! Daca iau sub 21 de puncte in 9 etape sa scrieti pe prima pagina: 'Becali esti prost'!".

Vintila vrea sa-si scape patronul de...prima pagina si sa-l ajute sa castige pariul. Antrenorul FCSB e convins ca jucatorii sai vor castiga toate meciurile in urmatoarele noua etape.



"Imi doresc sa castig mai mult de 21 de puncte din urmatoarele 9 etape. Vreau sa le castig pe toate. Ce va iesi, vom vedea. Dar imi propun sa le castig pe toate. Punct", a declarat Vintila in cadrul unei conferinte de presa.