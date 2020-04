"Este netransferabil!" Gigi Becali isi ia GANDUL de la Chindris! Anuntul facut de patronul lui Botosani 

Gigi Becali a facut inca o oferta pentru Andrei Chindris, insa a fost refuzat si de aceasta data de Valeriu Iftime.

Patronul FCSB isi doreste sa il aduca pe Andrei Chindris la echipa inca de anul trecut, insa se loveste de refuzul lui Valeriu Iftime, care pana acum a cerut o suma mult mai mare decat oferea Gigi Becali pe el.

In plina criza cauzata de pandemia de coronavirus, Gigi Becali nu a renuntat la dorinta de a-l aduce pe Chindris si i-a facut inca o oferta patronului lui Botosani pentru fundas, in valoare de 400.000 de euro.

Valeriu Iftime a declarat pentru ProSport ca a refuzat oferta patronului FCSB, ba mai mult, l-a declarat pe Chindris netransferabil.

"Va spun sincer ca apreciez faptul ca Gigi Becali are taria sa mai faca si oferte financiare pentru transferuri in aceasta perioada. Nu am auzit vreun alt patron din Liga 1 sa ofere sume de bani pentru achzitii de jucatori tocmai acum, dar totusi Chindris este netransferabil.

Nu pot sa zic ca suma oferita de Gigi Becali in plina pandemie de COVID-19 este mica sau mare fiindca vreau sa vad incotro se vor indrepta lucrurile. Din pacate, nu stim cum vom termina acest campionat si in ce conditii, iar eu am auzit ca in august se doreste sa dam drumul la campionatul urmator. Atunci stau si ma gandesc cand oare vom avea si perioada de transferuri? Totul este foarte complicat.

Din acest motiv va spun ca acum niciun jucator de la Botosani nu mai este transferabil deoarece nu stiu unde ne vom indrepta. Insa, e clar ca nu pot sa ma gandesc ca ajung sa imi dau un jucator foarte promitator pe doar 400.000 de euro, desi este de apreciat ca Gigi este singurul patron care ofera bani pentru transferuri in aceasta perioada. Momentan, Chindris nu mai este transferabil", a spus Iftime pentru ProSport.