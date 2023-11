Erik ten Hag sare în apărarea lui Andre Onana după ce englezii l-au făcut praf

Galatasaray - Manchester United s-au înfruntat în a cincea etapă din grupele UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, cele două formații au împărțit punctele în urma rezultatului de egalitate.

Erik ten Hag, antrenorul principal al lui Manchester United, a sărit în apărarea lui Andre Onana și a subliniat faptul că e totul în regulă cu portarul englezilor și că nu-l învinovățește nimeni de la club pentru gafa făcută.

"Andre Onana e ok. Cum am spus, nu e vorba de individualism. Bineînțeles, erorile individuale pot face diferența în fotbal și trebuie să îți asumi asta, dar întotdeauna e vorba mai întâi de echipă", a spus Erik ten Hag, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???? Ten Hag: “André Onana is okay. As I said, it is not about individuals”.

“Of course, individual errors in football can make a difference and you take responsibility for it but it is always about the team”, told TNT. pic.twitter.com/m7fPbVOHnR