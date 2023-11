„Diavolii roșii” au deschis scorul rapid la Istanbul, în minutul 11, prin Garnacho, iar în minutul 18, Bruno Fernandes a dublat avantajul cu o super-execuție. Gazdele au redus din diferență, prin Hakim Ziyech, din lovitură liberă, în minutul 29, astfel că United a intrat cu un minimum avantaj la pauză.

Englezii au mărit iar avantajul la două goluri, în minutul 55, prin McTominay, însă Galata a redus din nou din diferență. Același Ziyech a șutat din lovitură liberă, iar de această dată, Andre Onana a gafat.

Portarul a anticipat direcția balonului și a sărit pentru a-l prinde, însă mingea a ricoșat din el și s-a dus în poartă.

Onana is a gift that keeps on givingpic.twitter.com/k73GxU7Bka