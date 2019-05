Eric este gata sa faca istorie in Liga 1! "Macar cativa ani, copiii mei sa stie ca tatal lor a fost cel mai bun marcator strain" Cate goluri mai trebuie sa marcheze!

Eric are un obiectiv indrazent.

Viitorul a castigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 3-1, si continua lupta pentru podium. Calcan cu o dubla si Eric au fost cei care au rezolvat partida pentru trupa lui Gica Hagi.

Brazilianul Eric ajunge astfel la 58 de goluri in Liga 1 si isi propune sa il depaseasca pe Wesley, cel mai bun marcator strain din campionatul romanesc, cu 64 de reusite.

Viitorul a beneficiat in partida de aseara si de un penalty pe care Eric era gata sa il transforme, insa Gica Hagi l-a pus pe tanarul Pitu sa execute. Fotbalistul de doar 16 ani a ratat si scorul a ramas 3-1.

"N-am mai vorbit de mult cu Wesley. E ca fantoma. Nu are telefon, nu are facebok. Nu putem da de el. Vreau ca macar cativa ani, copiii mei sa stie ca tatal lor a fost cel mai bun marcator strain din toate timpurile in Liga 1. Pana voi fi depasit.

Voiam sa bat penalty-ul exact pentru motivul asta. Am luat mingea, apoi am inteles de la Mister ca Pitu e un copil talentat, de viitor, si ca trebuie sa il sprijinim. Ma bucuram foarte tare daca marca primul lui gol in Liga 1. Sigur o sa aiba multe sanse", a spus Eric pentru Look TV.

Clasamentul celor mai buni marcatori straini in Liga 1

1. Wesley da Silva - 64

2. Eric de Oliveira - 58

3. Bojan Golubovic - 55

4. Harlem Gnohere - 52

5. Pantelis Kapetanos - 48