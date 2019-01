Helmuth, de ce te platesc? :) Duckadam a fost pus sa aduca RAPORTUL de activitate ca sa-si justifice salariul de la Becali

Duckadam spune ca n-are nicio problema sa-si prezinte lunar aparitiile publice intr-un raport catre club.

Presedintele de imagine al FCSB trebuie sa dea un mail in fiecare luna pentru a-si justifica incasarile de la Becali, scrie Gazeta Sporturilor.

"Nu e nicio problema. Eu faceam un raport de activitate in fiecare luna pentru mine. Cand mi s-a cerut acest lucru, n-am avut nicio problema sa-l dau. Mi s-a cerut de anul trecut, de 4-5 luni. Probabil erau si ei curiosi sa vada ce fac de mi l-au cerut. Eu le trimit raportul pe mail in fiecare luna. Imi justific si eu activitatea. Nu apar doar in emisiuni la Digi. Anul trecut, inainte de Craciun, am fost la o academie in Anglia, am avut actiuni de caritate. Nu sunt neaparat obligat sa fac acest raport. Mi s-a cerut si ma conformez. Nu stiu amanunte despre cum sunt platit, daca sunt pe drepturi de autor sau altceva. Nu sunt obligat sa vorbesc despre FCSB la emisiunile la care merg. N-am fost, nu sunt si nu voi fi obligat sa spun anumite lucruri. Am libertatea sa spun ce gandesc", a spus Duckadam pentru sursa citata.