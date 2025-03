Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a tras primele concluzii după această partidă. Cipriotul a remarcat oboseala în rândul elevilor săi, după numărul mare de partide jucate în acest sezon.



După egalul cu Rapid, FCSB a pierdut prima poziție și a coborât pe locul trei, la egalitate cu Universitatea Craiova și cu un punct în spatele liderului CFR Cluj.



Elias Charalambous: ”Am fost obosiți”



”Un meci nebun, nu mă așteptam la așa ceva. Am avut perioade din meci când am controlat mai bine jocul. Cred că am fost obosiţi. Puteam să avem controlul asupra situaţiilor de joc. Fazele fixe sunt foarte importante. Imaginea noastră nu a fost fidelă valorii pe care o avem. N-am fost noi astăzi.



Am avut ocazia să facem 4-3, cred că e un rezultat corect. Bîrligea şi-a arătat din nou calitatea. Cisotti face un joc foarte bun din prima zi când a venit aici. Nu suntem obişnuiţi să primim multe goluri. E o oboseală şi psihică, e normal să se vadă. Vom avea timp de refacere şi vom aborda altfel meciurile următoare.



Lucrăm mult la faze fixe, mi se par importante. Ne dorim să câştigăm toate meciurile. Am luat un punct azi. Trebuie să înţelegem că cei mai importanţi în fotbal sunt jucătorii. Nu-mi place să ies în faţă”, a spus Elias Charalambous, la flash-interviu.



Întrebat despre ce i-a spus Marius Șumudică la finalul partidei, antrenorul cipriot nu a vrut să ofere foarte multe detalii: ”Mai bine îmi ţin gura închisă, nu vreau să fac scandal, mai bine păstrez pentru mine”.



În următoarea etapă din play-off, FCSB va juca tot pe Arena Națională, în compania rivalei Dinamo, în timp ce Rapid va primi vizita celor de la Univesitatea Craiova.



Cum arată clasamentul după prima etapă din play-off: