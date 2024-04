Elias Charalambous a tras o singură concluzie după ce FCSB a remizat din nou

FCSB avea nevoie de o victorie pentru a deveni campioană încă din această etapă, în cazul în care Universitatea Craiova s-ar fi încurcat în meciul cu CFR Cluj, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Elias Charalambous, antrenorul principal de la FCSB, a oferit o serie de declarații după ce echipa a obținut al doilea rezultat de egalitate la rând, după cel din etapa precedentă cu Rapid, scor 2-2.

Antrenorul cipriot crede că rezultatul de la Sfântu Gheorghe este unul corect, având în vedere parcursul jocului.

Elias Charalambous: ”Rezultatul este corect”

„Am început meciul foarte bine, am avut ocazii mari. Am încercat să înscriem al doilea gol după ce am fost egalați înainte de pauză. Jocul a fost ca un joc la ruletă după 2-2, am avut și noi câteva ocazii, au avut și ei. Rezultatul cred că este corect, important este că am câștigat un punct și ne concentrăm pe următorul joc.

Știți că Florinel este foarte important pentru echipă, a înscris astăzi un gol foarte frumos. Miculescu a intrat foarte bine în meci, știu că astfel de lucruri se pot întâmpla pe parcursul meciurilor și trebuie să găsim soluții.

O spun în fiecare săptămână că suntem aproape și vom încerca să ne asigurăm titlul, trebuie să ne refacem bine pentru că ne așteaptă un meci dificil acasă. Trebuie să facem tot ce este posibil ca să câștigăm acest meci.

Nu trebuie să-l împușcăm acum pentru că a făcut o greșeală (n.r. - pe Târnovanu). Farul este o echipă bună, toate echipele din play-off sunt foarte bune, o să abordăm meciul cum le abordăm și pe celelalte, să dăm tot ce-i posibil ca să câștigăm”, a spus Elias Charalambous, după meciul de la Sfântu Gheorghe.

În următoarea etapă, FCSB va evolua pe teren propriu în fața celor de la Farul Constanța, echipă aflată ”pe val” în Superliga României, cu trei victorii în ultimele trei partide.

De partea cealaltă, Sepsi OSK rămâne ultima în play-off, cu 28 de puncte, și se pregătește pentru o deplasare pe terenul lui CFR Cluj, echipa de pe locul patru.

Programul următoarei etape din play-off:

FCSB - Farul Constanța, 27 aprilie, ora 20:30

CFR Cluj - Sepsi OSK, 28 aprilie, ora 21:00