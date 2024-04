Gigi Becali nu s-a uitat la bani! Cadourile de sute de mii de euro pe care i le-a făcut ”perlei” de la FCSB

Roș-albaștrii au fost mai motivați ca niciodată în această stagiune, lucru ce s-a remarcat și în evoluțiile de pe teren, iar Gigi Becali pare să fi contribuit din plin la a-i motiva pe jucători.

Gigi Becali: ”Lui Tavi Popescu, i-am luat mașină de 35.000 de euro și apartament de 200.000 de euro!”

Gigi Becali a dezvăluit ce favoruri le-a făcut de-a lungul timpului jucătorilor de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a mărturisit că nu s-a uitat la bani și le-a luat lui Adrian Șut și lui Ianis Stoica, fotbalist care în prezent nu se mai află la FCSB, apartamente de câte 200.000 de euro.

Cea mai scumpă locuință a primit-o Florinel Coman, vedeta roș-albaștrilor. Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 300.000 de euro pentru apartamentul ”șeptarului” de la FCSB.

De altfel, Tavi Popescu, ’George’, așa cum îi place patronului de la FCSB să îl numească pe decarul vicecampioanei, a primit cadou un apartament de 200.000 de euro, dar și un bolid în valoare de 35.000 de euro.

”Ianis Stoica a vrut apartament, 200.000, ia-i apartament de 200.000, scade din salariu. Șut, vreau apartament, i-am luat apartament, scade din salariu. Cine îți ia apartament?

Coman, 300 de mii apartament. Ia-i apartament, scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa?

Miculescu are 10-12.000. În Miculescu am încredere, când a intrat, omul a dat gol. Corneul e de la el, lui nu i-a venit bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile, are execuții Miculescu. Va intra cu Craiova, dar 20 de minute, când obosește Tavi, George.

Păi cum n-a primit, George a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. I-am luat cadou mașină de 35.000 și apartament de 200.000”, a povestit Gigi Becali la Fanatik.

