Radoi a vorbit pentru prima data de propunerea lui Contra de a merge la nationala mare

Cosmin Contra il vrea pe Radoi in locul lui Mutu la nationala.

Adi Mutu a lasat Federatia pentru a antrena la FC Voluntari, iar Cosmin Contra il vrea acum pe Radoi in locul lui Mutu la nationala mare.

Radoi este deja in echipa Federatiei, dar cu atributii doar pentru loturile de juniori.

"Vom vedea. Mi-a zis Adi Mutu azi ca i-am furat locul, eu i-am spus ca inca nu s-a decis. Vom vedea ce se intampla saptamana viitoare."

"E o propunere, dar e normal sa am o discutie cu cei implicati, sa stim fiecare ce rol are si sa nu fim 20, sa ne calcam pe picioare."

"Pana la urma, nu functia e importanta, ci ceea ce facem."

"Urmeaza 4 ani in care noi, cei care lucram pentru Federatie, trebuie sa schimbam ceva. Si cea mai importanta schimbare va fi sa incepem munca de jos. E mai putin important cine este si cine va fi presedinte, daca noi nu schimbam ceva in acesti 4 ani.", a spus Radoi, care a fost in tribune astazi la meciul dintre Juventus Bucuresti si Gaz Metan, 0-3.