Hagi, Popescu, Stelea, Lupescu, Radoi si UEFAntasticii Stelei sunt Uniti pentru Mihai! SUPER MECI azi la Oradea. Ce a spus Hagi

Mihai Nesu revine pe stadionul unde a crescut! Azi, la Oradea, are loc un super meci in onoarea lui.



Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Generatia de Aur revine pe teren impotriva Stelei UEFAntastice. Vor juca Hagi, Popescu, Lupescu, Stelea, Radoi, Ogararu, Goian, dar si invitatul special Razvan Marin.

Toate fondurile vor fi donate Fundatiei Mihai Nesu.

"Dumnezeu m-a ajutat foarte mult sa am oameni cu dragoste mare pe langa mine. Datorita lor am reusit sa ajung pana azi. Totul e datorita oamenilor din jurul meu, sunt extraordinari. Nu stiu unde as fi fost. Datorita oamenilor pe care mi i-a trimis Dumnezeu am reusit sa fac lucrurile pe care le vedeti azi. Abia am asteptat sa ma intalnesc cu oamenii. Le transmit tuturor sa se lupte, sa nu-si piarda increderea, credinta si dragostea", a spus Mihaita.

"Mihai are grija de altii. Construieste lucruri frumoase, arata ce inseamna sa fii om. La noi se vrea mai mult sa se distruga, deci ceea ce face el este absolut fantastic", a declarat Gheorghe Hagi.