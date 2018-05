"Dica va fi altfel daca accepta sa ramana la Steaua!" Dezvaluirea facuta de Mirel Radoi! Conditia pusa de Dica sa semneze un nou contract

Fost antrenor la FCSB si coechipier cu Nicolae Dica, Mirel Radoi considera ca acesta va pune conditii clare pentru a ramane pe banca echipei.

Nicolae Dica mai are contract cu FCSB pana la sfarsitul lunii iunie - Gigi Becali a anuntat ca Dica este dorit in continuare, insa antrenorul de 38 nu a oferit pana acum un raspuns clar.

”Eu cred ca daca va ramane la Steaua, Nicolae Dica nu va mai accepta conditiile astea. Isi va pune conditiile lui si vor fi cu siguranta scrise. Va fi mult mai hotarat Dica daca va accepta un nou contract la Steaua.



Este un plus pentru el anul asta. A reusit o calificare in grupele Europa League, a inceput si a terminat sezonul, iar fiecare intamplare, negativa sau pozitiva, ii va fi folositoare” a spus Mirel Radoi la Telekom Sport.

Si Gabi Balint crede ca Dica nu va mai accepta sa ramana in conditiile actuale: "El trebuie sa decida daca va ramane in aceleasi conditii sau daca va deveni primul care pune conditii. E foarte greu sa puna conditii. Daca spui ca nu e bine, crede (Gigi Becali) ca ai ceva impotriva lui. Daca nu poate schimba foaia, sa plece. Daca ramane asa, se umileste.



Oricum, in fata jucatorilor, el a pierdut mult. Nu stiu cum poate sa recastige vestiarul pe care eu cred ca l-a pierdut in acest an, mai ales pe final. Nu a avut un patron care sa spuna: 'el e comandantul'. Cand a luat o masura cu Alibec, trebuia respectata. Acum e tarziu. Tu crezi ca Alibec ar fi sarit la Dica, daca stia ca e mana de fier la Steaua?" a spus Balint la Digi Sport.